10 actores de cine de acción que han mejorado con los años

En cuanto a Dwayne Johnson… Este hombre siempre fue así. El músculo del ex luchador de WWE, antes conocido como The Rock, no es de este mundo. Que no te dejen engañar ciertas fotos, porque Dwayne mantiene desde hace años una rutina de gimnasio de 6 días a la semana y de dieta estricta. En la comedia Un espía y medio (2016) se puede ver a su personaje en su etapa secundaria, con sobrepeso y acné. El director intentó que Johnson tomase batidos para conseguir ese físico tan alejado de lo que nos tiene acostumbrados, pero no hubo manera… Al final se optó por pegar con efectos especiales muy creíbles la cara de The Rock en el cuerpo del bailarín Sione Kelepi. Eso sí, le preferimos sin pelo, no como en sus primerísimos años de luchador.