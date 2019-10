10 actores que están más locos en la vida real que en las películas

El inmenso talento, e inconfundible físico andrógino, siempre han dotado a los personajes interpretados por Tilda Swinton de un aura especial e inquietante. Seguro que el espectador vería con otros (y peores) ojos algunas de sus composiciones en películas como Constantine, Sólo los amantes sobreviven o Suspiria si supiera que esta genial y excéntrica actriz ya tenía pensamientos homicidas a los 4 años. En una entrevista aseguró que, cuando era pequeña, quiso asesinar a su hermano pequeño por una cuestión de celos entre hermanos. No sabemos si sus padres se olieron el asunto, pero Tilda acabó en un internado, y como no comulgaba con los estrictos métodos del lugar, decidió no pronunciar palabra en cinco largos años. Tampoco lo hizo durante su mediática performance The Maybe, donde pasaba horas tumbada en un colchón dentro de una urna de cristal.