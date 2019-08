10 playas poco conocidas de España prácticamente desiertas

Bañada por el mar Cantábrico y cubierta por arena fina y dorada, la playa El Aramal es una de las grandes maravillas de la naturaleza que solo Cantabria puede ofrecernos y sin embargo, no suele estar concurrida, probablemente por su difícil acceso, de varios kilómetros de caminos sin asfaltar. En la bajamar, esta pequeña playa de 100 metros de longitud y 25 de ancho, se une a la playa de Amió. No ofrece ningún tipo de servicio y su acceso no está habilitado para personas con movilidad reducida.