10 suegros de cine que te harán adorar a los tuyos

"Ya me daba miedo cuando sólo era un florista". Esta frase que pronuncia el personaje de Ben Stiller en un momento de Los padres de ella define a la perfección el sentimiento de inquietud y tensión que atraviesa este enfermero cuando, en un fin de semana de locura, no sólo conoce al sobreprotector padre de su hija, sino que también descubre que, en realidad, este hombre había trabajado durante décadas como detector de mentiras humano para la CIA. Cualquiera que haya visto Taxi Driver o El cabo del miedo sabe que el rostro de desaprobación de Robert De Niro es capaz de helar la sangre al más pintado, sobretodo si piensa que eres un fumeta y no has pasado con nota la prueba del polígrafo.