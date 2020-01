15 finales de series que nunca supimos cómo acababan

El grupo infantil Parchís puso la sintonía en nuestro país a esta emblemática serie de animación de los ochenta, que en un principio no fue más que una estrategia de marketing para promocionar el juego de mesa homónimo. En ella, cinco adolescentes, Hank, Eric, Sheila, Presto, Diana y Bobby se veían arrastrados a un mundo infernal. Cada uno de ellos tenía un arma que le había sido otorgada por el Amo del Calabozo, y con la inestimable compañía de un unicornio, recorrían este universo paralelo fantástico cumpliendo las misiones que el Amo les encargaba con el fin de regresar a sus casas.

La última emisión de la animación, titulada The Winds of Darkness, se desarrolló como un episodio normal en el que los héroes salvaban a las víctimas del ser oscuro. Al final, el Amo del Calabozo dejaba la puerta abierta a la posible vuelta de los chicos a sus hogares. Sin embargo, este no es en realidad el último capítulo. Réquiem es el último episodio previsto de Dragones y Mazmorras. En él se cerraban todas las tramas y aunque no llegó a emitirse, sí se realizó un audiodrama con los actores de doblaje de la serie original. Así, descubrimos que el malvado Venger es en realidad hijo del Amo del Calabozo. El villano le hace una apuesta: si los adolescentes lograban sobrevivir sin su ayuda, les daría la llave para escapar; si fallaban, se quedaría con sus armas. Sin embargo, al descubrir que el Amo es su padre, Venger vuelve a su forma humana y toda la maldad que hay en él se esfuma, junto al resto de personajes malignos. Los héroes caen en la cuenta de que su auténtica misión ya estaba cumplida: redimir a Venger.