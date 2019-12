20 villancicos rock y pop para tu playlist de Navidad

Happy Xmas (War is Over) no es un villancico al uso. Se trata de una canción protesta contra la guerra de Vietnam compuesta por John Lennon en 1971 que sigue la estela de las acciones que tanto él como Yoko Ono comenzaron dos años antes con el alquiler de diversas vallas publicitarias y espacios en revistas de las ciudades más importantes del mundo con el fin de mostrar el mensaje pacifista "War Is Over (If You Want It)". Céline Dion, Miley Cyrus (junto al hijo de John y Yoko, Sean Ono Lennon) o The Fray son solo algunos de los artistas que han versionado esta mítica canción.