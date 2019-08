Cómo sobrevivir a las vacaciones de verano en 10 películas

Pocos quedan a los que el clásico de Steven Spielberg no haya mostrado la importancia de hacer una breve inspección ocular a la orilla de la playa antes de darse un baño. Sin embargo, no está de más recordar que nunca está de más asegurarse de que no haya ninguna aleta surcando el horizonte al son de la sintonía de John Williams que pueda acabar devorando nuestras vacaciones y, de paso, alguna preciada extremidad. No es que haya muchos tiburones en nuestras costas, o hambrientas pirañas atraídas por masivas juergas estudiantiles en lagos y embalses, pero este consejo también es aplicable para algo que, por más corriente, no es menos temido: las siempre odiosas medusas.