Cuando tu pareja es tu jefe: 10 películas donde protagonista y director están casados

Hay mucho de metaficción en Frente al mar, ese impostado y pretencioso ejercicio de cine europeo dirigido por una Angelina Jolie que, en sus trabajos previos tras la cámara, apuntaba buenas maneras. Esta película, ambientada en los años 70, donde una ex bailarina (Jolie) y un escritor ( Brad Pitt) intentan recomponer un matrimonio que se desmorona, sirve también como radiografía del momento que atravesaba una pareja que copó las portadas de la prensa rosa desde su affaire en Sr. y Sra. Smith y que, por aquel entonces, ya atravesaba una seria crisis. Jolie esperaba que la película sirviera para trabajar juntos y decirse cosas que tenían que decirse. No sabemos si no entendieron lo que pretendían transmitirse con el film (en realidad, nadie lo hizo), pero lo cierto es que, un año después de estrenarse la película, Brangelina iniciaba los trámites de un divorcio muy poco amistoso.