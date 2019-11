La verdadera historia tras las canciones de Queen

Pocos espacios sin conquistar les quedaban por aquellos entonces a los cuatro miembros de Queen y por ello decidieron aventurarse con el séptimo arte. La incursión de Mercury, Taylor, May y Deacon en el cine vino de la mano de Los Inmortales. Casi todo el álbum de A Kind of Magic formó parte de la banda sonora de la inolvidable película, mejorando cada fotograma e impregnándola de emotividad, pero uno de los temas más recordados es 'Who Wants To Live Forever' La canción, compuesta por Brian May, captura a la perfección la esencia del filme y vuelve a demostrar al mundo la gran versatilidad de la banda y la increíble capacidad vocal de Mercury.

Tras la muerte de Freddie Mercury, en el concierto homenaje que sus compañeros del mundo de la música le dedicaron, 'Who Wants To Live Forever' fue una de las canciones elegidas por la banda para recordar a su vocalista. Fue entonada por Seal, quien declaró que se trataba de su canción favorita.