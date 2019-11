Las 10 caras de Mario Casas

El best seller de Luz Gabás no fue menos exitoso en su salto a la gran pantalla, donde Mario Casas se anotaba un nuevo pelotazo (el tercero a las órdenes de Fernando González Molina) en su su segunda película de época (tras La mula), donde se convertía en un joven que, en los años 50, viajaba a las colonias en busca de fortuna. En Guinea Ecuatorial, sería protagonista de la tensión entre colonos y la esclavizada población indígena, así como de un intenso y prohibido romance con una joven local (Berta Vázquez, su pareja por aquel entonces). Casas demostraba aplomo como galán de una de esas historias de amor bigger than life mientras se confirmaba como el actor más taquillero de nuestro país.