Las 10 películas más ridículas del cine bélico

Aunque a nivel estético es uno de los mejores trabajos del maestro de la acción John Woo, Windtalkers ostenta el dudoso honor de ser una de las películas bélicas con menor rigor histórico de todos los tiempos. Aunque espectacular, el inconfundible estilo de Woo a la hora de rodar la acción (esta vez sin palomas) no terminaba de encajar con lo lógico en un campo de batalla. Sin embargo, ésto no era lo peor en una película repleta de diálogos ridículos que pretende ensalzar la labor de los indios navajos como transmisores de mensajes encriptados en su lengua materna durante la Segunda Guerra Mundial… a través de los ojos de un soldado blanco. Como no podía ser de otro modo, Nicolas Cage despliega su habitual repertorio de muecas sobreactuadas que tantos, y tan buenos, memes nos ha regalado.