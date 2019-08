Las canciones del verano más absurdas de la historia

Que levante la mano quien no haya entendido absolutamente nada de lo que decía esta canción excepto la palabra "taxi". La temática no podía ser más simple: chico conoce a chica en un taxi. Pero al releer la letra de la canción (sí, hay que leerla, con escucharla no basta), nos encontramos con un montón de metáforas y eufemismos de diverso gusto, pero todos ellos de carácter sexual, que no dejan a la chica que "se para" el taxi en muy buen lugar. Pegadiza como la que más, era raro no ver en la discoteca a la multitud llevar a cabo uno de los pasos del baile de la canción, que consistía en hacer como que se paraba un taxi, muy bien hilado. Algo más se lo curró la gran Sofía Vergara en los Grammy 2016, donde salió a escena a demostrar lo que es un taxi bien bailao.