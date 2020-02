Las ganadoras del Oscar a Mejor película más infames de la historia

La nostalgia es una poderosa arma. De no ser así, cuesta encontrar una explicación lógica al Oscar a Mejor película para The Artist. La cinta de Michel Hazanavicius se convirtió en una de las grandes sorpresas de la historia de estos premios, más por lo arriesgado de la propuesta (película francesa, muda y en blanco y negro), que por la calidad de sus competidoras ( War Horse, Midnight in Paris o El árbol de la vida son buenas películas, pero no obras maestras). La Academia, siempre sensible a las historias de cine dentro del cine, se rindió al homenaje a la edad de oro de Hollywood y pasó por alto las muchas deficiencias de un largometraje con encanto, pero artificiosa.