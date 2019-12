Las mejores ciudades para ver las luces de Navidad en España

El 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey que suena cada día en la céntrica calle Larios durante las navidades malagueñas no tiene nada que envidiarle al del Rockefeller Center. ¿Cómo es posible? Gracias al famoso y espectacular show de luz y sonido que ha convertido a Málaga en uno de los atractivos turísticos de España por Navidad dentro y fuera de nuestras fronteras.

Este alumbrado en forma de bóveda, que cuenta con tres pases diarios, está compuesto por 700.000 puntos de luz y 22 arcos repletos de soles, flores, hojas y angelotes. Un recorrido, que este año lleva el nombre de 'El Bosque de la Navidad', donde los móviles se alzan para grabar los distintos colores y villancicos.

Además de las luces de la calle Larios, en la zona de la Alcazaba, concretamente sobre la muralla defensiva, se proyecta por videomapping un cuento de navidad que fomenta la solidaridad, mientras que en La Alameda Principal, el espectáculo 'El árbol encantado' hace magia con uno de sus ficus.