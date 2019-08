Las películas que han fracasado, y triunfado, este verano

Verano de luces y sombras para Chris Hemsworth y Tessa Thompson, protagonista y aparición estelar, correspondientemente, de la película más taquillera de todos los tiempos ( Vengadores: Endgame) pero, a su vez, pareja al frente de uno de los títulos más decepcionantes de la temporada estival: Men in Black: International. Posiblemente, este reboot de la franquicia inmortalizada por Will Smith, Tommy Lee Jones y el director Barry Sonnenfeld no sea el peor blockbuster de la temporada y tampoco el más catastrófico (la taquilla internacional le ha servido para cubrir costes), pero lo que prometía ser un regreso por todo lo alto (Hemsworth y Thompson, química contrastada tras Thor: Ragnarok, guionistas de Iron Man y el siempre eficaz F. Gary Gray al mando) termina convertido en una cinta rutinaria y olvidable, donde todos los responsables parecen hacer tiempo hasta cobrar el cheque y el espectador, que durante el metraje tiene la sensación de que esto ya lo ha visto, sale de la sala como si durante los créditos hubiera sido desneuralizado.