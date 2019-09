Las películas que no te puedes perder antes de que acabe 2019

Gravity abrió la veda para el género de aventuras espaciales en los premios Oscars. Con ese precedente como referencia, el infravalorado James Gray buscará alcanzar los premios que lleva años mereciendo. El director de La noche es nuestra cambia la jungla de Z, la ciudad perdida, por un viaje a través de las estrellas en el que Brad Pitt lidera una expedición con dos objetivos: rescatar a su padre (desaparecido hace 20 años) y resolver un enigma que pone en peligro la presencia de la raza humana en el sistema solar. Ad Astra será la primera en llegar de muchas que aspiran a protagonizar la temporada de premios, como el potente drama El jilguero, los segundos largometrajes como realizadores de Casey Affleck (Light of My Life) y Edward Norton (Motherless Brooklyn), una nueva lección de interpretación de Tom Hanks en A Beautiful Day in the Neighborhood o el esperado remake de Greta Gerwig Mujercitas.