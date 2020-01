Las películas que no te puedes perder este 2020

Mayo promete ser el mes de los monstruos, tanto literal como interpretativamente. La taquilla presenciará el combate definitivo entre dos de las criaturas más gigantescas de la historia del cine: Godzilla vs. Kong. Casi tan grande como ellas, Vin Diesel volverá a lucir bíceps en la novena entrega de la saga Fast and Furious, donde vuelve Justin Lin como director, pero no Dwayne Johnson ni Jason Statham, que partieron peras con el resto de la familia tras el spin off Hobbs y Shaw. Por su parte, Disney intentará iniciar una nueva franquicia millonaria con Artemis Fowl, la historia del descendiente de un largo linaje de criminales en un mundo de hadas. Además, Tom Hanks y Amy Adams, dos de los mejores actores de Hollywood, prometen dar una nueva lección de interpretación en la bélica Greyhound y el thriller basado en el best seller de A.J. Finn La mujer en la ventana, respectivamente.