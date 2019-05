Las peores adaptaciones a imagen real de dibujos animados

Antes, durante y, seguramente, después de esta fiebre de Disney por convertir en imagen real algunos de sus grandes clásicos de animación, otros intentaron, con poco acierto, transformar dibujos animados en películas de carne y hueso. Actores sobreactuados, efectos digitales de mercadillo, argumentos que caben en media servilleta de papel, nulo interés (o cariño) por el material original o una intención evidente por hacer caja, sin importar la calidad del producto, con unos personajes queridos por el gran público son algunos de los errores en los que, esperamos, no haya caído Aladdín. Con motivo del estreno del nuevo film de Guy Ritchie, que cuenta con Will Smith como el genio de la lámpara, creamos nuestra particular galería de los horrores con aquellos personajes que habrían preferido no dar el salto a la 3 dimensiones.