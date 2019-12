Las peores películas de 2019

Aunque en EE.UU. esta nueva película del dúo formado por Will Ferrell y John C. Reilly ya copó las listas de lo peor de 2018, y triunfó (por decir algo) con 4 Premios Razzie 2019 (Peor película, Peor secuela o remake, Peor actor de reparto (para Reilly) y Peor director para Etan Cohen), a nosotros nos tocó sufrirla a principios de año. Esta nueva versión en clave de (suponemos) comedia del detective creado por Arthur Conan Doyle desataba más llantos que risas entre el público, que asistía estupefacto a una sucesión de chistes y gags sin un ápice de originalidad o gracia. Fracaso rotundo de taquilla (no recaudó siquiera los 42 millones de dólares que costó), habrían hecho falta unos Holmes and Watson de verdad para encontrar algo bueno entre tanta vergüenza ajena.