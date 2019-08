Las playas de Madrid

Menos amenazadas, pero no por ello a salvo de las agresiones medioambientales, tenemos Las Presillas. Estas piscinas naturales formadas por el río Lozoya a su paso por Rascafría están muy bien equipadas con una amplia explanada de césped, un quiosco con merendero y un punto de información. Son tres pozas con amplia pradera, de aguas refrescantes y aptas para el baño, abiertas al público entre las 10 y las 21 h (aunque los fines de semana, el parking –4 € motos; 9 € coches-, se completa al mediodía). De libre acceso, no se permite la entrada de animales. Eso sí, la temperatura del agua, al igual que en toda la zona, no es precisamente tan cálida como en el Mediterráneo, ya que proviene del deshielo de las cumbres circundantes.

Datos Las Presillas: en el término municipal de Rascafría, a 94 km de la capital. Desde el centro de Madrid se tarde cerca de una hora y cuarto en coche accediendo por la A–1, tomando el desvío hacia la M–604 con destino al Monasterio de El Paular. En autobús, la línea 194 cubre el trayecto entre Plaza de Castilla y Rascafría.