Los mejores striptease de la historia del cine

En una de las escenas más recordadas (y excitantes) de la historia del cine, Kim Basinger, en el papel de una marchante de arte, dejaba con la boca abierta a Mickey Rourke (por aquel entonces, todavía podía gesticular) con un impresionante baile donde, en los apenas 4 minutos que dura el You Can Leave Your Hat On de Joe Cocker, se convirtió en mito erótico de toda una generación. Antes y después de estestriptease a través de la persiana (combinación perfecta de ingenuidad y sensualidad), la turbulenta relación entre estos personajes terminaba por llevarlos a encuentros sexuales que iban desde restregarse cualquier cosa que hubiera en la nevera, hasta coquetear con un sadomasoquismo que bien podría haber inspirado Cincuenta sombras de Grey.