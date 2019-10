Los musicales imprescindibles de la temporada

La pasada temporada se estrenó en la Gran Vía madrileña el musical El jovencito Frankenstein, la famosa comedia de Mel Brooks. Después de triunfar en Londres y Nueva York, este montaje que dirige Esteve Ferrer se va ahora de gira por España convertido en un show terroríficamente divertido con la esencia del clásico pero con sorprendentes elementos multimedia. Suenan canciones míticas como 'The Transylvania Mania', 'He Was My Boyfriend' o 'Puttin' On The Ritz'. Protagoniza Víctor Ullate Roche.