Los niños y niñas prodigio que ya dominan Hollywood

Con poco menos de 13 años, Jacob Tremblay acumula casi treinta títulos como intérprete profesional. Los pitufos 2 fue su bautismo de fuego, pero fue La habitación la que descubrió su inconmensurable talento precoz al mundo. Aquella película le otorgó todo tipo de premios en festivales y asociaciones del gremio, y hasta hubo muchos que no entendieron que este muchacho no estuviera nominado a los grandes premios de la temporada. Sin embargo, la industria le ha convertido en uno de sus jóvenes actores de cabecera y le ha dado papeles de enjundia en títulos tan diversos como Wonder, Predator o la próxima Doctor Sueño, donde demuestra una madurez y variedad de registros impropia de su edad.