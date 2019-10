Los parásitos de Hollywood. Actores y actrices que triunfaron a costa de la fama de otros

Cuesta creer que Jaden Smith haya conseguido alcanzar el estrellato y la relevancia pública de la que goza actualmente sólo con lo demostrado hasta la fecha en los campos de la interpretación, el baile o la música. Suponemos que algo de culpa tiene haber vivido de la considerable influencia en Hollywood de su padre: Will Smith. Su debut en la gran pantalla fue precisamente como su hijo en En busca de la felicidad. Después de ésta, los intentos de El principe de Bel Air por afianzar a su retoño en la élite del star system han terminando en fracasos cinematográficos que han dilapidado parte de su prestigio como actor ( After Earth), pero no tanto su fortuna como productor ( The Karate Kid).