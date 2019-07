Nuevas caras para viejos superhéroes y villanos

La primera gran heroína del cine de acción regresa en una nueva entrega de Terminator que se estrenará previsiblemente a finales de este año, y lo hace recuperando a su actriz original: Linda Hamilton. La coincidencia ha querido que el mítico personaje de Sarah Connor haya tenido mucho que ver con la serie Juego de Tronos en los últimos años, ya que ha sido interpretada por dos de sus grandes protagonistas: Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) en el cine, y Lena Headey (Cersei Lannister) en televisión.

Y en un principio, la elección tras el gran papel que hizo Hamilton no podía ser más acertada: un personaje femenino tan atípico para la época, que no necesitaba ser salvada por ningún hombre, capaz de hacer sombra al mismísimo Arnold Schwarzenegger (el de los 80, no el de ahora) y que tomaba las riendas de la situación para convertirse en uno de los grandes símbolos de La Resistencia en el cine y del feminismo en la vida real, solo podía ser encarnada por dos leonas de la interpretación como son Clarke y Headey. Sin embargo, la sombra de la Sarah Connor original pudo con ellas, y Linda volverá, para regocijo de los fans, a ponerle la zancadilla a los cyborgs a sus 62 años. Un regreso que esperamos con una gran expectación en Terminator: Destino oscuro.