One Hit Wonders del cine: 10 actores y actrices que sólo triunfaron con una película

La industria de Hollywood es implacable, y si no que se lo digan a muchos niños prodigio que, tras protagonizar algunos de los taquillazos más grandes de la historia, terminaron en el olvido antes de llegar a la pubertad. Henry Thomas (E.T. El extraterrestre), Haley Joel Osment (El sexto sentido) o Linda Blair (El exorcista) son ejemplos de one hit wonders precoces que, en su mayoría, todavía viven de aquellos años. Por encima de todos destaca Macaulay Culkin, el eterno niño abandonado en Navidad que llenaba su casa de trampas como si fuera el mismísimo John Rambo. Por Sólo en casa llegó a estar nominado al Globo de Oro, lo que terminó de convertirlo en el niño bonito de América. Esto no le benefició, y al final terminó quemado en apenas 4 años, donde tuvo tiempo para interpretar a un retorcido minipsicópata en El buen hijo. En su edad adulta, ha sido más protagonista de la prensa sensacionalista por su noviazgo con Mila Kunis o declarar en el juicio contra Michael Jackson que por sus logros interpretativos.