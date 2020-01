Qué hacer con la resaca en 10 películas

Haber bebido la noche anterior no suele ser lo más recomendable para enfrentarse a enmarañados misterios, pero aún así el cine nos demuestra que, incluso con jaquecas y desorientación, hay quien es capaz de desentrañar los más complejos misterios. Si no, que se lo digan a El Nota ( Jeff Bridges), que por culpa de su apellido en El gran Lebowski se veía involucrado en una trama de secuestros y rencillas familiares que, entre partidas de bolos y alguna pérdida sensible, terminaba desvelándose con un poco de suerte. Más reciente, Emily Blunt interpretaba en La chica del tren a Rachel, una mujer divorciada y alcohólica que, en una resaca sin fin, acababa encontrando, no sin esfuerzo, las piezas que faltaban en un caso de asesinato.