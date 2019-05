Sexo, drogas y rock & roll: 10 biopics que no se cortaron un pelo

A veces de la manera más explícita y desmadrada, y otras con algo más de pudor, el cine ha sabido alimentar la figura del rockero como esa estrella rebelde, a la que todo le importa un bledo, que sigue a rajatabla dos lemas: el de "sexo, drogas y rock &roll" y el otro, más fatalista, de "vive deprisa, muere joven". No han sido pocas las cintas biográficas que han abordado el lado oscuro de cantantes o grupos y han plasmado en la pantalla los episodios más escabrosos de sus protagonistas, sin los que, todo sea dicho, no se entendería su leyenda. El último en llegar a este particular hall of fame es Rocketman, biopic de Elton John que, según el propio artista y productor del film, no se guarda nada en el tintero. Aprovechando el estreno de la cinta dirigida por Dexter Fletcher y protagonizada por Taron Egerton, repasamos otros atípicos títulos donde destrozar la habitación del hotel es poco menos que pura rutina.