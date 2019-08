Violencia, drogas y lenguaje obsceno: 10 escenas de Tarantino en estado puro

Parafraseando al Calvin Candie de Leonardo DiCaprio en Django Desencadenado, con el principio de Reservoir Dogs Quentin Tarantino tenía la curiosidad del público de Sundance allá por 1992, pero cuando llegó ese momento en el que un implacable y sádico Michael Madsen tortura a un policía por simple diversión, se ganó su atención. El sentido lúdico de la violencia, una constante en el cine de Tarantino, se mostraba en todo su esplendor en esta escena donde asistimos (fuera de plano) a cómo el verdugo le corta una oreja al agente de la ley mientras baila, casi ridículamente, el Stuck in the Middle With You que suena en la radio. La escena se permite incluso jugar con la inquietud del espectador cuando el personaje de Madsen se acerca al coche para coger una lata de gasolina y la rocía por encima de su víctima a pesar de las súplicas de ésta. También como es habitual en el universo Tarantino, la escena termina de manera sangrienta, abrupta y con giro sorpresa.